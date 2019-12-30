Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? (30 Aralık 2019 Altın Fiyatları)

2019 yılını kapatmaya hazırlanan piyasalarda, gram altın geride bıraktığımız haftadan bu yana başladığı yükseliş grafiğini yılın son haftasında da sürdürüyor.

Altının gram fiyatı, bu sabah 289 lira seviyelerinde bulunuyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 473 liradan, Cumhuriyet altını da 1.945 liradan satılıyor.

Analistler, Asya'da altın talebinin devam etmesinin yatırımcıların odağına yerleştiğini, altının ons fiyatının 1.490 dolar direncinin aşılması sonrası yıl sonu pozisyon kapatma işlemlerinin etkisiyle yükselişini hızlandırdığını ve 1.505 dolar seviyesine kadar çıktığına dikkati çekti.

Altının ons fiyatı, yılın son haftasında 1.515 dolar seviyelerinde yer alıyor.

Altının ons fiyatı ise analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdikleri 1.515 doları test etmesinin ardından 1.513 dolar seviyesinde dengelendi



Analistler, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle uluslararası piyasalarda düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlendiğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.515 dolar, gram altında ise 290 liranın önemli dirençler olduğunu kaydetti.

UZMAN YORUMU: 2020 ALTININ YILI OLACAK

Çeyrek Altın Fiyatları



Alış: 462 TL



Satış: 472 TL



Cumhuriyet Altını Fiyatları



Alış: 1.915TL



Satış: 1.944 TL





Yarım Altın



Alış: 921 TL



Satış: 945 TL







