Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 Haziran 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.484 lira seviyesinde işlem görüyor.



Dün altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 artışla 1.461 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,6 üzerinde 1.484 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.440 lira, Cumhuriyet altını da 9.860 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, dün yüzde 1,3 artışla günü 1.966 dolardan kapatmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 1.965 dolardan alıcı buluyor.



Analistler, küresel piyasalarda merkez bankalarının "şahin" politikaları yakında terk edebileceği beklentisinin güçlenmesinin risk iştahını desteklediğini belirtti.



Dün ABD'de açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının 261 bine çıkarak Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını hatırlatan analistler, iş gücü piyasasının soğumaya başlamış olabileceğini söyledi.



Analistler, söz konusu veriyle para piyasalarındaki "şahin" fiyatlamaların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta alınacak para politikası kararları öncesi zayıfladığını belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in 14 Haziran'da 25 baz puan faiz artıracağına yönelik öngörülerin yüzde 24'e gerilediğini aktardı.



Öte yandan bugün yurt içinde açıklanan verilerine göre, sanayi üretimi nisan ayında yüzde 0,9, yıllık yüzde 1,2 azaldı.



Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 ve 1.930 doların destek olduğunu kaydederek, 1.980 ve 2.000 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.



ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI