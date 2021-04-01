Çeyrek altın kaç TL? 1 Nisan 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 1 Nisan 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 728,88 lira, satış fiyatı 747,12 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 455,22 lira, satış fiyatı  455,79 liradan işlem görüyor.

01.04.2021 - 08:05

Çeyrek altın kaç TL? 1 Nisan 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

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