Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 192,1 lira seviyelerinde dengeledi.



Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişlerin etkisiyle değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,54 artışla 191,8 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, bugüne değer kazancıyla başlamasının ardından önceki kapanışına göre yüzde 0,16 artışla 192,1 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 316 lira, Cumhuriyet altını da 1.288 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 1.299 dolardan işlem görüyor.



Uzmanlar, yurt içi piyasalarda döviz kurlarında oynaklığın azalmasının, altının gram fiyatında da dengelenmeyi sağladığını kaydetti.



Mayıs ayının son haftasında gün içinde 7-8 lira dalgalanan altının gram fiyatındaki işlem aralığının bu hafta 2-3 liraya düştüğünü bildiren uzmanlar, altının gram fiyatında 190,3 liranın destek, 193,30 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.



ABD'de dün açıklanan verilerin beklentilerden iyi gelmesinin altının ons fiyatını fazla etkilemediğini ifade eden uzmanlar, "Altının ons fiyatında 1.290 dolar seviyesi destek konumuna gelmiş olabilir. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin gerilemesi altının ons fiyatında düşüşleri sınırlıyor. Kısa vade için ons fiyatında 1.296-1.306 dolar bandını takip edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

ÇEYREK BİLE ALAMADIK



Öte yandan altın fiyatlarının mayısta rekor üzerine rekor kırması, Darphane’nin üretimini vurdu. Çeyrek üretimi yüzde 80 azaldı. Vatandaş grama yöneldi.

Gram altın geçen ay rekor üzerine rekor kırarken, düğünlerde en fazla takılan takı olarak öne çıkan çeyreğin fiyatı 300 lirayı geçti. Vatandaş da düğünlerde ancak gram altın takabildi.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, altın üretimi bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10 azalarak 16.7 tona geriledi.



Mayısta altın üretiminin geçen yıla göre yüzde 75 azalarak 2.3 tona gerilemesi, 5 aylık toplam düşüşte etkili oldu. Mayıs 2017, 8.9 tonluk üretimle geçen yıl altın üretiminin en yüksek olduğu ay olarak kayıtlara geçmişti.



Darphane’de yılın ilk 5 ayında, 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 30 azalışla 2 milyon 643 bin 770 adetlik çeyrek altın üretildi. Bu yılın ilk 5 ayında 11.3 ton ziynet, 5.4 ton sikke (meskük) ve 1.06 kilogram da Darphane altını üretimi gerçekleştirildi. İlk 5 ayda üretilen ziynet altının 2 milyon 572 bin 370 adedi çeyreklik, 492 bin 880’i yarımlık, 567 bin 477’si birlik, 55 bin 986’sı ikibuçukluk, bin 426’sı beşlik oldu.



MERKEZ BANKASI YARIN FAİZ ARTIRIR MI?

