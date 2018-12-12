Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 215 lira seviyesinde dengelendi.
Dün dolar kurundan bulduğu destekle 217 lirayı test eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,46 primle 214,1 liradan tamamladı.
Bugüne de yükselişle başlayan gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,42 değer kazancıyla 215 liradan alıcı buluyor.
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 354 lira, Cumhuriyet altını da 1.442 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında yatay seyreden ons altın ise önceki kapanışın hemen altında 1.242,6 dolardan işlem görüyor.
Uzmanlar, dolar varlıklarının toparlanmasının ons altını baskıladığını, yurt içi piyasalarda ise dolar kurunun yükselmesinin altının gram fiyatına olumlu yansıdığını ifade etti.
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