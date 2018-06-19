Altının gram fiyatı, 195 lira seviyelerinde dengelendi.
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 195,4 liradan işlem görüyor.
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 322 lira, Cumhuriyet altını da 1.310 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı 1.281 dolar civarında işlem görüyor.
Uzmanlar, altının ons fiyatının satış baskısı altında kalmaya devam ettiğini belirterek, geçen haftaki ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararlarından sonra ons altının genel olarak düşüş eğiliminin devam ettiğini ifade etti.
Uzmanlar, altının gram fiyatında 193 liranın destek, 196 liranın direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.
Çeyrek altın ne kadar? (19 Haziran 2018 altın fiyatları)
Anadolu AjansıEkonomi
Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın 195,4 lira, çeyrek altın 322 lira ve Cumhuriyet altını 1.310 liradan işlem görüyor.
Altının gram fiyatı, 195 lira seviyelerinde dengelendi.