Altının gram fiyatı hafatanın son işlem gününe yüzde 0,15 artış ile başlayarak 259,71 TL'den işlem görüyor.
Dün, dolar kurunda ve altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,3 artışla 260 liranın hemen altında tamamladı.
Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 07.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,15 üzerinde, 259,71 lira seviyesinde yer alıyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 424 lira, Cumhuriyet altını 1.416 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışın hafif üzerinde, 1.416,82 dolardan işlem görüyor.
4,5 YIL SONRA FAİZ İNDİRİMİ (HABERE GİT)
Merkez Bankası'nın yeni başkanı Murat Uysal başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştiren Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 4,25 puan indirerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekti.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 13 Eylül 2018'deki toplantısından bu yana faizde değişikliğe giitmemişti.
Merkez Bankası son faiz indirimini 25 Şubat 2015 tarihinde yapmıştı.
SAHTE ALTINA SERİ NUMARALI ÖNLEM (VIDEO)