Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 30 Mart 2020  çeyrek ve gram altın fiyatları

Ons altın fiyatlarındaki yükselişle gram altın iç piyasada rekor tazeleyerek 342 lirayı gördü.



Cuma günü altının onsundaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 337,8 liradan tamamladı.



Altın gramı rekor tazeleyerek iç piyasalarda şu sıralar 342 lira civarında seyrediyor. Çeyrek altın ise 559 liradan satılıyor.



Çin'de görülüp dünyaya yayılan yeni tip corona virüsten dolayı oluşan küresel risk ile altının ons fiyatı bin 621 dolara yükseldi.

Analistler, virüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlara karşın vaka ve ölüm sayısının artmaya devam ettiğini belirterek, sürece dair kontrol mekanizmalarının tamamen virüsün seyrine bağlı olması ve bu paralelde oluşan belirsizliklerin konuya ilişkin endişelerin gündemde kalmasına yol açtığını vurguluyor.



Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, bu hafta yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde yayımlanacak nihai Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ABD istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.600 doların destek, 1.635 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.



Analistler, gram altında bugün 340 liranın test edildiğine dikkati çekerek, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 350 liranın gündeme gelebileceğini, 330 liranın ise destek konumuna geldiğini söyledi.

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