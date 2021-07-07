Chobani, halka arz başvurusu yaptı

Yoğurdu ABD'ye tanıtan 1972 Erzincan doğumlu Hamdi Ulukaya'nın Chobani'si halka arz oluyor.

Şirketten yapılan açıklamada, halka arz için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na başvuru yapıldığı, ne kadar hisse satışı olacağı ve halka arz fiyat aralığının henüz belli olmadığı belirtildi.

Pandemi nedeniyle restoranların geçici olarak kapanması ve evde yeme alışkanlığının daha da artmasıyla New York merkezli şirkete yönelik tüketici talebi arttı.



Geçtiğimiz şubat ayında Chobani'nin halka arz olmayı planladığı açıklanmış, Wall Street Journal halka arz değerinin 10 milyar dolar civarında olabileceğini belirtmişti.



Geçen ay ise Chobani'nin, 2021'in ikinci yarısında halka arz için Goldman Sachs ve Bank of America ile çalıştığı ifade edilmişti.

KAHVE ÜRÜNÜNÜ PİYASAYA SÜRMÜŞTÜ



Öte yandan ABD'de alkolsüz içecek endüstrisinin en hızlı büyüyen segmenti olan hazır kahve pazarına Chobani Coffee markasıyla giren Ulukaya, dört ayrı kategorideki ürünlerini ocak ayının son haftasında satışa sunmuştu.