Corona virüs taşıt kredisi başvurularını artırdı

Corona virüs salgını sonrası kredi başvuruları hız kazandı.

Bir online kredi başvuru sitesinin yaptığı incelemeye göre, martın son haftasında, ihtiyaç kredilerinde yarı yarıya artış yaşandı.

İhtiyaç kredilerindeki artışta, virüs salgını sonrası artan nakit ihtiyacı etkili oldu.

Bankaların tüketici ve esnaflar için başlattığı kampanyalar da artışa destek verdi.

Geçen hafta sadece ihtiyaç kredisi başvuruları artmadı. Taşıt kredisi başvurularında da yükselişler görüldü.

İhtiyaç kredisi başvurularında yüzde 50, taşıt kredisi başvurularında yüzde 15 artış kaydedildi.

Aynı haftada, konut kredileri başvuruları ise yüzde 30 düştü.

Salgına karşı başlatılan ilk destek paketinde 500 bin liranın altındaki konutlar için kredilendirilebilir miktar yüzde 80'den yüzde 90'a çıkarılmış, asgari peşinat yüzde 10'a düşürülmüştü.

Bu kararın konut kredilerindeki düşüşü frenlediği düşünülüyor.

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