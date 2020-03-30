Corona virüse temassız işlem tedbiri

Corona virüs salgını sebebiyle, son dönemde nakit yerine temassız kartlarla daha çok ödeme yapılıyor.

Mart ayının ilk 11 gününde 31 milyon temassız işlemle rekor kırıldı.

​Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen corona virüs salgını nedeniyle bankalar da, bankacılık hizmetlerini aksatmayacak şekilde toplumun, müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını önceliklendiren tedbirler almaya devam ediyor.

KREDİ KARTI İLE TEMASSIZ ÖDEME



Covid-19 salgınının ülkemizde de yayılmaya başlaması ile birlikte; şifresiz temassız işlem limitini 250TL’ye yükselten Yapı Kredi; Visa Paywave ve Mastercard Paypass okuyucusu olan tüm noktalarda, kredi kartları ile temassız ödeme imkanı sunuyor.

ATM'DEN QR KOD İLE PARA ÇEKME



Temastan uzak durulması gereken bu dönemde, Yapı Kredi Mobil’den QR kod ile ATM'ye dokunmadan hızlı ve güvenli bir şekilde para çekip yatırabilirsiniz.

Öte yandan alışveriş ödemelerinizi Yapı Kredi Mobil veya World Mobil ile POS'a dokunmadan QR kodla yapabilirsiniz.

Temassız özellikli ilk işlemi nasıl gerçekleştireceğinizi öğrenmek için tıklayınız.



MOBİL UYGULAMADAN TEMASSIZ ÖDEME



NFC yani Near Field Communication özellikli cihazınızdan Yapı Kredi Mobil'de Kartlarım menüsünde yer alan mobil ödeme bölümünden ya da World Mobil'de yer alan Mobil Ödeme Menüsünden NFC ile ödeme yapmak istediğiniz kartlarınızı mobil ödemeye açın ve öncelikli kartınızı belirleyin.

Alışveriş yapmak istediğinizde telefonunuzu Yapı Kredi Mobil veya World Mobil giriş yapmadan, yalnızca uyandırarak POS'a yaklaştırmanız yeterli.

Bunun yanı sıra Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi İnternet Şubesi ve ATM'lerinden yapılacak EFT, havale ve kartsız para yatırma işlemleri 17 Nisan 2020’ye kadar ücretsiz.

Mobil/İnternet şubesi şifreniz yoksa veya şifrenizi unuttuysanız adınıza kayıtlı kart bilgilerinizle World Mobil/İnternet Şubesi giriş ekranında yer alan "Şifre Al" adımından anında yeni şifre oluşturabilirsiniz.

ARAÇTAN ÖDEME

Opet istasyonlarında Yapı Kredi Pay ile araçtan inmeden de ödeme yapılabiliyor.



World Mobil’e giriş yaparak PAY butonuna tıklayıp Araçta Ödeme’yi seçerek tek seferlik plakanızı kaydetmeniz ve dolum başlamadan önce Opet istasyonunda akaryakıt dolum yetkilisine ödemenizi Yapı Kredi Pay ile yapacağınızı söylemeniz yeterli.

İNTERNETTEN GIDA MARKETİ ALIŞVERİŞLERİNE 80 TL WORLDPUAN DESTEĞİ

Vadaa bu süreçte sağlığı için evde kalanların yanında. 1 – 17 Nisan 2020 tarihleri arasında gıda marketi sektöründe internetten yapılan ilk 125 TL ve üzeri alışveriş sonrası her 125 TL ve üzeri alışverişe 10 TL, toplamda 80 TL Worldpuan desteği bulunuyor. World Mobil uygulamasını indirerek kampanyaya katılabilir, evden çıkmadan market alışverişinizi internetten yapabilirsiniz.

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