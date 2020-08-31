Danimarka Google'a vergi incelemesi başlattı

Google'ın Danimarka birimi Google Denmark Aps, vergi makamlarının 2019 mali raporunda şirketin vergi pozisyonuna ilişkin inceleme başlattığını açıkladı.



Google Danimarka'da 100'den fazla kişiyi istihdam ediyor ve geçen yıl 45.4 milyon dolar gelir elde etti.



Danimarka'daki Google kamu politikaları başkanı Christine Sorensen yaptığı açıklamada, Danimarka vergi makamlarıyla devam eden bir diyalog halinde olduklarını kaydetti. Sorensen, "Uluslararası bir şirket olarak vergimizin çoğunu - yüzde 80'den fazlasını - ait olduğumuz ABD'de ödediğimiz bir sır değil. Tıpkı uluslararası Danimarkalı şirketlerin vergilerinin büyük bir kısmını Danimarka'da ödediği gibi" dedi.



Danimarka vergi dairesi inceleme hakkında yorum yapmayı reddetti.

Öte yandan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, çok uluslu teknoloji şirketlerinin faaliyet gösterdikleri ülkelerde daha fazla vergi ödemelerini savunan birkaç Avrupalı liderden biri olarak biliniyor.

