“Dijital dönüşümde verimlilik 3. yılda zirveye çıkıyor”

Pandemi ile birlikte dijital dönüşüm hızlandı... Büyük şirketlerden birkaç çalışanı olan KOBİ'lere kadar geniş bir yelpazede dijitalleşmeye yönelim arttı. Peki dijitalleşme şirketlere ne kadar verimlilik sağlıyor? SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, konu üzerine şirket verileri ile yaptıkları analizi NTV canlı yayınında paylaştı.



Bir kurumun dijital dönüşüm yolculuğunda 3. ve 7. yılların önemli kilometretaşları olduğunu söyleyen Candan, "Çünkü dönüşüm, bir teknolojiyi alıp kullandığınız zaman değil, kurumunuzdaki çalışanların onu sahiplenmeye başladığı zaman verim üretmeye başlıyor" ifadelerini kullandı. Verimin 3. yılda zirveye çıktığını dile getiren SAP Türkiye Genel Müdürü, "7. yılda ise yavaş yavaş erimeye başlıyor" diye konuştu.



İstatistikleri kendilerinden hizmet alan 100 kurumu baz alarak çıkardıklarını bildiren Candan, "3. yılda verimlilik yüzde 12, 7. yılda verimlilik yüzde 22'ye ulaşabiliyor. Dönüşümlerini sonraki yıllara bırakan kurumlar ise 7. yılda sadece yüzde 4 verimliliğe ulaşabiliyor" değerlendirmesini yaptı.



Gelecek yıllarda e-ticaretin büyüklüğünün çok daha hızlı bir şekilde artacağını söyleyen Candan, "Bu ekonominin büyüklüğü bugün Amazon ve Alibaba'nın cirolarını üst üste koyduğumuz ve 3 ile çarptığımız zaman varacağımız değerlerden çok daha büyük olacak." dedi.



NTV'de yeni program başlıyor



NTV'de dijital dönüşümün masaya yatırıldığı Dijital Dönüşüm Gündemi isimli yeni bir program başlıyor. 14 Nisan Perşembe günü saat 16.15'te yayımlanacak programda şirketlerin dijitalleşmeye nereden başlaması ve hangi süreçlerin izlenmesi gerektiği gibi soruların yanıtları aranacak.

Türkiye’nin öncü sektörlerinden birçok üst düzey yöneticinin konuk olacağı program enine boyuna dijital dönüşümü masaya yatıracak