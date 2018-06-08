Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında vefat eden Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören için taziye mesajı yayımladı.



Ferit Şahenk, mesajında Erdoğan Demirören'in "Türkiye Cumhuriyeti’nin yetiştirdiği değerli bir sanayici, eğitim ve spora gönül vermiş vizyoner bir insan olduğunu" vurguladı.



Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Şahenk’in mesajında şu ifadeler kullanıldı:



“Saygıdeğer iş insanı Erdoğan Demirören’in vefatını üzüntüyle öğrendim.



Cumhuriyetin yetiştirdiği değerli bir sanayici, eğitim ve spora gönül vermiş vizyoner bir insandı. Sosyal sorumluluk projeleri ile Türkiye’nin toplumsal kalkınmasına değerli katkılar sunmuş kadim bir dosttu. Kendisini Türkiye’ye yaptığı hizmetlerle, daima saygıyla hatırlayacağız.



Merhum Erdoğan Demirören’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır dilerim.”

ERDOĞAN DEMİRÖREN KİMDİR?