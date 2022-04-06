Doğuş Otomotiv - Castrol iş birliği 5 yıl daha sürecek

Doğuş Otomotiv ile iş birliklerinin 5 yıl daha sürecek olmasından dolayı mutlu olduğunu belirten Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Ayhan Köksal, “Türkiye’nin en önemli otomotiv distribütörleri ile çeyrek asrı aşkın süredir devam eden iş birliğimiz hem değerli markalara hem de Castrol’e güç katıyor. İş birliğimizin her geçen yıl daha da güçlenerek devam etmesi, tüketicilerimizin otomobillerinden daha fazlasını istemelerinin bir sonucu. Castrol olarak ürünlerimizle, araçların motorlarının en zorlu şartlarda bile gerçek performanslarını ortaya çıkarmasını sağlıyoruz” dedi.



Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Ayhan Köksal



Doğuş Otomotiv İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu ise, “Doğuş Otomotiv olarak Castrol ile çeyrek asrı aşkın devam eden iş birliğinden çok memnunuz. Araçların sağlığına ve ömrüne katkıda bulunan en önemli unsurlardan biri olan madeni yağların seçimini doğru yapmak önemli. Ana üreticimiz Volkswagen Grubu gibi, teknoloji ve yeniliğe yatırım yapan, sürdürülebilirliğe önem veren Castrol ile daha uzun yıllar çalışmayı hedefliyoruz” diye konuştu.



Yetkili servisler için geliştirilmiş dünyanın ilk karbon nötr sertifikalı ürün grubu: Castrol EDGE Professional



Castrol, sertifikalı karbon nötr ürün portföyü ve Castrol EDGE Professional ürün serisi ile Doğuş Otomotiv müşterilerine verdiği en üst kalitede hizmeti sürdürmeyi hedefliyor.