Dolar bugün kaç TL? (19 Kasım 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 19 Kasım 2021 Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Haberler - ntv.com.tr 19.11.2021 - 12:59

Dolar bugün kaç TL? (19 Kasım 2021 dolar - euro fiyatları)

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Dün Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından dolar 10,45 liradan 11,30 liraya kadar yükselerek tarihi zirveyi yeniledi.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentilere paralel bir karar olsa da gelecek ay için de verdiği indirim sinyali yükselişte etkili oluyor.

/TL, bugün 11,08-11,12 bandında değerleniyor.

/TL ise 12,52 seviyelerinden el değiştiriyor.

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Yurt içinde öne çıkan bir verinin olmadığı yeni günde döviz kurlarındaki hareketler yine piyasaların odağında olacak. Yurt dışında ise Almanya üretici enflasyonu ve İngiltere perakende satışlar takip edilecek.

Sabah erken saatlerinde 15 lira seviyesini aşan İngiliz Sterlini ise 14,928'den işlem görüyor.

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