Dolar bugün kaç TL? (20 Ekim 2021 dolar - euro fiyatları)

Türk Lirası, defalarca rekor kırdığı 7 işlem gününün ardından ilk kez dün gerilemişti. Dün sabah saatlerinde 9,37'ye kadar çıktıktan sonra 9,30'un hemen altında kapanan dolar/TL, bugün düşüşe geçerek 9,25'lerde seyrediyor.

Euro/TL'de ise 10,77'lerde yatay seyir yaşanıyor.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Dolar endeksi yatay seyirle 93,8 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen altında 1,1620'den işlem görüyor.



Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini bildirdi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yarın gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, yükseliş eğiliminde hareket ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin dolar talebini artırdığını aktardı.

