Dolar kuru bugün ne kadar? (18 Haziran 2020 dolar - euro fiyatları)

Fed Başkanı Powel'ın temkinli açıklamaları ve salgında ikinci dalgaya ilişkin Pekin'den gelen haberleri fiyatlayan küresel piyasalarda karışık bir seyir yaşanıyor.

Yurt içinde ise piyasalar sakin seyrediyor. Dolar/TL, 18 Haziran 2020'ye 6,85 TL seviyelerinden başladı. Euro/TL ise 7,71 TL'de yer alıyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri ve ekonomiye ilişkin belirsizliklerin risk unsuru olarak gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.



Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80-6,85 bandının öne çıktığını dile getirdi.

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