Dolar kuru bugün ne kadar? (18 Haziran 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 18 Haziran 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ntv.com.tr 18.06.2020 - 07:45

Dolar kuru bugün ne kadar? (18 Haziran 2020 dolar - euro fiyatları)

PİYASALAR

Altın fiyatları ne kadar oldu? (18 Haziran 2020 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları)

Altın fiyatları ne kadar oldu? (18 Haziran 2020 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları)

Fed Başkanı Powel'ın temkinli açıklamaları ve salgında ikinci dalgaya ilişkin Pekin'den gelen haberleri fiyatlayan küresel piyasalarda karışık bir seyir yaşanıyor.

Yurt içinde ise piyasalar sakin seyrediyor. Dolar/TL, 18 Haziran 2020'ye 6,85 TL seviyelerinden başladı. Euro/TL ise 7,71 TL'de yer alıyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri ve ekonomiye ilişkin belirsizliklerin risk unsuru olarak gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80-6,85 bandının öne çıktığını dile getirdi.

﻿BAKAN SELÇUK ANLATTI: KIDEM TAZMİNATINDA YENİ MODEL

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...