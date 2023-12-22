Dolar kuru bugün ne kadar? (22 Aralık 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolarda kademeli yükseliş sürüyor.



Bankalararası piyasada dolar/TL 29,19, euro/TL 32,11 seviyesinde işlem görüyor.



ABD'de dün açıklanan makroekonomik veriler, Fed'in faizleri beklenenden daha hızlı düşürebileceği tahminlerini desteklerken, New York borsasında da risk iştahını beslediği görüldü.



Bugün gözler bankanın enflasyon göstergesi olarak yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları verilerine çevrilirken, analistler, düşük likidite ile birlikte söz konusu verilerden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.



Dünkü verilere göre, ABD ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 ile beklentilerin altında büyüdü. Bu dönemde yapılan aşağı yönlü revizyona rağmen ülke ekonomisi 2021'in dördüncü çeyreğinden bu yana en güçlü büyümesini kaydetti.



Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 16 Aralık ile biten haftada 205 bine yükselmesine rağmen piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. İki ayın en düşük seviyesine yakın seyreden işsizlik maaşı başvuruları, iş gücü piyasasının dirençli kalmayı sürdürdüğüne işaret etti.



ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise aralıkta eksi 10,5 ile sektördeki daralmanın devam ettiğini gösterdi.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek yıl toplamda 150 baz puanlık bir faiz indirimine gideceği öngörülürken, banka projeksiyonunda ise söz konusu indirim 75 baz puandı.

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