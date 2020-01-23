Dolar kuru bugün ne kadar? (23 Ocak 2020 anlık ve güncel dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 23 Ocak 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

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PİYASALAR

Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 23 Ocak 2020 anlık ve güncel gram altın kuru fiyatları

Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 23 Ocak 2020 anlık ve güncel gram altın kuru fiyatları

SON DAKİKA: Bakan Albayrak Davos'ta ABD Hazine Bakanı Mnuchin ile görüştü

SON DAKİKA: Bakan Albayrak Davos'ta ABD Hazine Bakanı Mnuchin ile görüştü

Yeni haftada yükseliş grafiğini sürdüren dolar kuru bu sabaha da yüzde 0.03 primle başladı. 

Dolar/TL, bugün 5,93'ten işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,57'de yer alıyor.

Uzmanlar, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) özetinin, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'nin açıklamalarının ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in direnç olarak öne çıktığını ifade eden uzmanlar, 5,90'ın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

UZMAN GÖRÜŞÜ: BIST 100 ENDEKSİ DOLAR BAZINDA HALA UCUZ (GERİ SAYIM - 22 OCAK 2020)

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