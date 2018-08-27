Piyasalar bayram tatili sonrası yeni haftaya sakin başladı.
Dolar/TL bankalararası piyasada 6 liranın üzerinde hareket ediyor. 12 Ağustos'ta 7 liranın üzerine çıkan dolar, atılan adımlar sonrası yönünü aşağı çevirdi.
Euro/TL de 7 liranın hemen altında seyrediyor.
Piyasalar Türkiye-ABD ilişkilerinin seyri ile ABD-Çin ticaret gerilimi başta küresel gelişmeleri takip ediyor.
Dolar, küresel piyasalarda Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü yaptığı kademeli faiz artırımları beklentileriyle uyumlu konuşmanın ardından piyasalarda artan risk iştahıyla birlikte güvenli liman talebinin azalmasıyla birlikte yönünü aşağı çevirdi.
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