Dolar/TL, 5,80 seviyesinin üzerinde dengelendi.

ABD-Çin ticaret savaşı endişeleriyle piyasaların kapalı olduğu saatlerde 6,47'yi görmesinin ardından gerileyen dolar/TL, bugün 5,81 civarında işlem görüyor.

Euro/TL de 6,45 seviyesinden işlem görüyor.

Ticaret savaşı nedeniyle oluşan küresel riskten kaçış eğiliminin kur savaşı ile devam edeceği endişeleri Asya piyasalarında TL'nin sert değer kaybetmesine neden olsa da bu kayıp kalıcı olmadı.

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