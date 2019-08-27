Dolar/TL, 5,80 seviyesinin üzerinde dengelendi.
ABD-Çin ticaret savaşı endişeleriyle piyasaların kapalı olduğu saatlerde 6,47'yi görmesinin ardından gerileyen dolar/TL, bugün 5,81 civarında işlem görüyor.
Euro/TL de 6,45 seviyesinden işlem görüyor.
Ticaret savaşı nedeniyle oluşan küresel riskten kaçış eğiliminin kur savaşı ile devam edeceği endişeleri Asya piyasalarında TL'nin sert değer kaybetmesine neden olsa da bu kayıp kalıcı olmadı.
Dolar kuru bugün ne kadar? (27 Ağustos 2019 dolar - euro fiyatları)
Ekonomi
Dolar - euro kaç TL? 27 Ağustos 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar/TL, 5,80 seviyesinin üzerinde dengelendi.