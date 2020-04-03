Dolar kuru bugün ne kadar? (3 Nisan 2020 dolar - euro fiyatları)

Küresel piyasalardaki satıcılı seyre paralel olarak dolar/TL kuru haftanın son işlem gününe 6,63 seviyelerinde başladı.



Euro/TL ise 7,19 seviyesinde.



Küresel piyasalar merkez bankalarının ve ekonomi yönetimlerinin aldığı önlemlerin rağmen virüs salgınına ilişkin endişelerle düşmeye devam ediyor.



Piyasaların gündeminde bugün yurt içinde açıklanancak enflasyon verisi, corona virüs odağında yaşanan hareketlilik ve yurt dışında ise ABD'de açıklanacak olan işsizlik verisinde olacak.



İSTANBUL'UN ENFLASYONU AÇIKLANDI