Dolar kuru bugün ne kadar? (3 Nisan 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 3 Nisan 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ntv.com.tr 03.04.2020 - 07:25

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PİYASALAR

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 3 Nisan 2020 çeyrek ve gram altın kuru fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 3 Nisan 2020 çeyrek ve gram altın kuru fiyatları

Küresel piyasalardaki satıcılı seyre paralel olarak dolar/TL kuru haftanın son işlem gününe 6,63 seviyelerinde başladı.

Euro/TL ise 7,19 seviyesinde.

Küresel piyasalar merkez bankalarının ve ekonomi yönetimlerinin aldığı önlemlerin rağmen virüs salgınına ilişkin endişelerle düşmeye devam ediyor. 

Piyasaların gündeminde bugün yurt içinde açıklanancak enflasyon verisi, corona virüs odağında yaşanan hareketlilik ve yurt dışında ise ABD'de açıklanacak olan işsizlik verisinde olacak.

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