Dolar, 9 Eylül 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,7079 lira alış fiyatı, 5,7128 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro da aynı saatlerde 6,2969 lira alış fiyatı, 6,3015 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Ayrıntılar geliyor....
Ekonomi
Dolar, 9 Eylül 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,7079 lira alış fiyatı, 5,7128 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro da aynı saatlerde 6,2969 lira alış fiyatı, 6,3015 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Ayrıntılar geliyor....