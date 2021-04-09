Dolar kuru bugün ne kadar? (9 Nisan 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 9 Nisan 2021 Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ntv.com.tr 09.04.2021 - 10:30

Dolar kuru bugün ne kadar? (9 Nisan 2021 dolar - euro fiyatları)

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Fed Başkanı Powell'dan enflasyon açıklaması

Fed Başkanı Powell'dan enflasyon açıklaması

ABD dolarının küresel piyasalarda zayıfladığı hafta genelinde, dolar kuru 8,15 civarında hareket etti.

Dolar/TL, bugün 8,15-8,17 aralığında değerleniyor. Euro/TL de, 9,71'in üzerinde işlem görüyor.

ABD'de yardım çeklerinin verilmesi, Biden'ın altyapı yatırım paketi ve dün Fed Başkanı Powell'ın güvercin açıklamaları sonrası ABD 10 yıllıkların faizleri 1.62'ye, dolar endeksi de yeniden 92 seviyesine çekildi.

Fed Başkanı Jerome Powell, ekonominin desteklenmesi gerektiğini yinelediği açıklamasında, ekonomiye sağladıkları desteği azaltmaları için belirlenen hedeflere yönelik ciddi ilerleme görmek istediklerini söyledi.

İstihdam piyasasındaki iyileşmeyi seri halde görmek gerektiğini söyleyen Powell, enflasyondaki artışın geçici olduğunu savundu.

Piyasalarda haftanın kapanışında, Almanya sanayi üretimi ve ABD üretici fiyatları takip edilecek.

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