Dolar kuru bugün ne kadar oldu? (20 Şubat 2020 dolar - euro fiyatları)

Dün Merkez Bankası faiz kararı açıklanmadan hemen önce 6,0555 seviyelerinde hareket eden dolar/TL, kararın açıklanmasının ardından ilk tepki olarak 6,08 TL seviyelerini test etti.

Dolar/TL bugün yine 6,08-6,09 bandında işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,57 seviyesinde işlem görüyor.

Uzmanlar, Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündemi ile Suriye'ye ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.



MERKEZ'DEN FAİZ İNDİRİMİ

Merkez Bankası yılın ikinci toplantısında da faiz indirdi.



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yarım puan indirerek yüzde 10,75'e çekti.



Merkez, böylece son 6 toplantıda 13,25 puanlık faiz indirimi gerçekleştirmiş oldu.

BORSADA ENDEKSTEN İKİ SIFIR ATILIYOR

Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla endeksten iki sıfır atılacağını belirtti.

Endeksten iki sıfır atılması ile endeksin 1200'lere geleceğini dile getiren Atilla, böylece enflasyonist piyasa algısının da biteceğini kaydetti.



Atilla, borsanın halka arzı konusunda da çalıştıklarını ve yıl sonuna kadar hazır hale geleceklerini ifade etti.

Teknik açıdan dolar/TL için 6,00 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade eden uzmanlar, 6,10 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

VİDEO: MERKEZ'İN FAİZ İNDİRİMİ NE ANLAMA GELİYOR?