Dolar kuru bugün ne kadar oldu? (25 Şubat 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar dün gün içinde 6,16 seviyelerine kadar yükselen dolar/TL, bugüne 6,12 seviyelerinde başladı. Kur şu dakikalarda 6,15'te işlem görüyor.

Euro/TL de 6,66'da seyrini sürdürüyor.

Suriye'deki muhaliflerin İdlib'in güneyinde operasyon başlattıkları haberiyle geçen hafta dolardaki yükseliş hızlanmıştı.

Bugün saat 18.00'de TCMB Başkanı Murat Uysal'ın, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda yapacağı konuşmanın piyasaların odağında yer aldığını ifade eden uzmanlar, Uysal'ın konuşmasında, gelecek dönem para politikalarına ilişkin ipuçların aranacağını söyledi.

Uzmanlar, corona virüs salgınını ve Suriye'ye ilişkin haber akışı ile Almanya'nın büyüme verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de ise 6,10-6,15 bandının öne çıktığını söyledi.

VİDEO: DOLARDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?