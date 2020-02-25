Dolar kuru bugün ne kadar oldu? (25 Şubat 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 25 Şubat 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.

ntv.com.tr 25.02.2020 - 16:19

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PİYASALAR

Çeyrek altın fiyatları ne kadar? (25 Şubat 2020 anlık ve güncel altın fiyatları)

Çeyrek altın fiyatları ne kadar? (25 Şubat 2020 anlık ve güncel altın fiyatları)

Gram altın fiyatları ne kadar oldu? 25 Şubat 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Gram altın fiyatları ne kadar oldu? 25 Şubat 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

New York borsası sert düşüşle kapandı

New York borsası sert düşüşle kapandı

Dolar dün gün içinde 6,16 seviyelerine kadar yükselen dolar/TL, bugüne 6,12 seviyelerinde başladı. Kur şu dakikalarda 6,15'te işlem görüyor.

Euro/TL de 6,66'da seyrini sürdürüyor.

Suriye'deki muhaliflerin İdlib'in güneyinde operasyon başlattıkları haberiyle geçen hafta dolardaki yükseliş hızlanmıştı.

Bugün saat 18.00'de TCMB Başkanı Murat Uysal'ın, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda yapacağı konuşmanın piyasaların odağında yer aldığını ifade eden uzmanlar, Uysal'ın konuşmasında, gelecek dönem para politikalarına ilişkin ipuçların aranacağını söyledi.

Uzmanlar, corona virüs salgınını ve Suriye'ye ilişkin haber akışı ile Almanya'nın büyüme verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de ise 6,10-6,15 bandının öne çıktığını söyledi.

VİDEO: DOLARDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

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