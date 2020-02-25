Çeyrek altın fiyatları ne kadar? (25 Şubat 2020 anlık ve güncel altın fiyatları)

Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel dün 333,70 lira ile 7 yılın zirvesinde bulunarak haftaya rekorla başlayan, altının gram fiyatı, 25 Şubat 2020'de 322 lira seviyelerinde yer alıyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 530 lira, Cumhuriyet altını da 2.165 liradan satılıyor.



Dün, 1.689 dolar ile son 7 yılın en yüksek seviyesini test eden altının ons fiyatı, bugün Asya piyasalarında 1.633 dolara kadar gerilemesinin ardından önceki kapanışa göre yüzde 1 değer kaybıyla 1.642 dolar seviyesinde dengelendi.

Uzmanlar, bugün yurt içinde ve yurt dışında sakin bir veri gündemi olduğunu belirtirken Çin'deki corona virüs salgınının başta Güney Kore, İtalya ve İran olmak üzere farklı ülkelerde de etkisini artırmasıyla düşen risk iştahı, güvenli liman varlıklara olan talebi artırdı.



Virüs salgınına bağlı olarak küresel ekonomik büyümeye yönelik beklentilerin aşağı yönlü revize edilmesiyle petrol fiyatlarında yüzde 2,7'lik düşüşün kaydedildiğini aktaran analistler, dolar talebinin güçlü kalmasına rağmen altının ons fiyatındaki yükselişin devam ettiğini belirtti.



YURT İÇİ PİYASALAR UYSAL'IN AÇIKLAMALARINA ODAKLANDI



Bugün saat 18.00'de TCMB Başkanı Murat Uysal'ın, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda yapacağı konuşmanın piyasaların odağında yer aldığını ifade eden analistler, Uysal'ın konuşmasında, gelecek dönem para politikalarına ilişkin ipuçların aranacağını söyledi.

UZMAN GÖRÜŞÜ: BÜYÜME YÜZDE 5 ORANINDA GELEBİLİR (GERİ SAYIM - 24 ŞUBAT 2020)