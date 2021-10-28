Doqu Home Türk sanatını Londra'da buluşturdu

26 Ekim akşamı VIP açılışı ile startı verilen TA London, İngiltere’de ilk online Türk sanat galerisi ve sanat platformu olma özelliğini taşıyor.

Renko London tarafından organize edilen etkinlik, Erciyes Anadolu Holding’in ev tekstili sektöründeki genç markası Doqu Home ve Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda gerçekleşti.



Etkinlik kapsamında Türkiye, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs ve Avrupa’da yaşayan Türk sanatçılarının eserleri sergiye açıldı. 26-31 Ekim tarihleri arasında sanat severleri ağırlayacak sergide; ressam, heykeltraş ve enstelasyon sanatçılarının eserleri görücüye çıktı.



GELENEKSELLEŞMEYİ HEDEFLİYOR



Türk Modern sanatını Avrupa'ya taşıma vizyonu ile tasarlanan TA London her yıl değişen ve gelişen bir içerikle Londra ‘da gelenekleşecek bir organizasyon olmayı hedefliyor ve her yıl bir sanatçının organizasyonun ”Featuring“ baş sanatçı olması tasarlanıyor. TA London’ın ilk yılındaki “Featuring” baş sanatçısı resmin şairi olarak adlandırılan Devrim Erbil.



Özellikle İstanbul temalı çalışmaları ile Türkiye’de ve dünyada çağdaş sanatın önde gelen isimlerinden biri olan Devrim Erbil, TA London sergisine geniş bir koleksiyon ile katılıyor.



Sergide ayrıca ressam Barış Sarıbaş’ın ünlü eseri Kapadokya Balonları da ilk olarak TA London’da ziyaretçilerle buluşacak. Eser Doqu Home’da da yeni bir seriye ilham oluyor.



FARKLI KÜLTÜRLERİN KESİŞME NOKTASI



Etkinlik kapsamında Türkiye’nin yanı sıra kardeş ülke sanatçılarının önemli isimleri de yer alıyor. Azerbaycan'da renklerin efendisi olarak tanınan ünlü ressam Sakit Mammadov ve Kuzey Kıbrıslı efsane sanatçı Emin Çizenel de TA London’da misafir sanatçı olarak bulunuyor.

Farklı kültürlerin kesişme noktası olan Londra’nın çok renkli yapısını temsilen Joana Gilbert ve Eva Sonaike de TA London’nın misafir sanatçıları olarak sergide yer alıyorlar.



KİMLER KATILIYOR?



Bahri Genc, Barış Sarıbaş, Başak Cansu Güneykaya, Cengiz Yatağan, Çiğdem Erbil, Devrim Erbil, Ece Clarke, Emin Çizenel, Esra Meral, Eva Sonaike, Joanna Gilbert, Mehmet Günyeli, Mine Zabcı, Nuri Battal, Renk Erbil, Rina Bakış, Sakit Mammadov, Sina Mirel, Sümer Erek, Yam Karkai, Yiğit Yazıcı katılımcılar arasında yer alıyor.