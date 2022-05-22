Dünya Ekonomik Forumu Davos'ta başladı: Rusya davet edilmedi

Dünya Ekonomik Forumu İsviçre'nin Davos kasabasında başladı.

4 gün sürecek zirve 100'den fazla ülke temsilcisine ve 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıya ev sahiplik yapacak.

Rusya, Ukrayna saldırısı nedeniyle bu yıl Davos'a davet edilmedi. Rusya'nın daha önce kullandığı bina ise Ukraynalı sanatçılar tarafından "Savaş Suçları Evi"ne dönüştürüldü.

Rusya'nın daha önce kullandığı binanın dışındaki tabelada, "Bu bina Rusya'nın Davos'taki eviydi, şimdi ise Rusya'nın Savaş Suçları Evi" ifadelerine yer verildi.

Binada Ukrayna başsavcılığı ve Uluslararası Af Örgütü tarafından elde edilmiş bilgiler ışığında Ukrayna'da işlenen savaş suçlarına ait fotoğraflardan oluşan bir sergi düzenlenecek



Dünya Ekonomik Forumu pandemi nedeniyle 2 yıl aradan sonra ilk kez yapılıyor.



Foruma, dünyadan 50 devlet lideri ve 2 bin 500 iş insanı katılacak.



Rusya ise Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle bu yıl boykot ediliyor.



Ne Moskova hükümetinden ne de Rus iş dünyasından davet edilen var.



Bu yılki toplantı, “Dönüm noktasındaki tarih; Hükümet Politikaları ve İş Dünyası Stratejileri” temasıyla düzenleniyor.



4 gün sürecek Davos Ekonomik Forumu 26 Mayıs'ta sona erecek.