Dünyanın en çok korsan yazılım kullanan ülkeleri açıklandı!

Yazı yazarken, sunum hazırlarken, tablo ve grafiklerle uğraşırken kullanılan ofis programları, bu programların çalışmasını sağlayan işletim sistemleri ve özellikle ajansların, yaratıcı içerik üreticilerinin sıkça kullandığı tasarım uygulamalarının korsan kullanımı yaygınlaşıyor.



Güncel veriler, korsan yazılım kullanımının üreticilerine maliyetinin 46 milyar doları aştığını gösteriyor. Bireysel kullanıcılara ve işletmelere uygun fiyatlı lisans hizmeti sağlayan Hepsilisans.com Kurucusu Emre Arslan, konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaştı.



TÜRKİYE KORSAN YAZILIM KULLANIMINDA 14. SIRADA



Dünya çapında her 5 kişiden ikisinin korsan yazılım kullandığı ve abonelik ya da lisans bedeli ödemediği bilinirken, lisanslı bilgisayar programlarının yasa dışı kullanımının en yaygın rastlandığı üç ülke Çin, Rusya ve ABD oldu. Türkiye ise Şubat 2022 verilerine göre bu listede 14. sırada yer aldı.



Korsan yazılım kullanmayı tercih eden kullanıcıların çoğunluğunun bu abonelik veya lisans bedellerini ödeme gücü olduğunu düşünen Emre Arslan, Türkiye'de platform ve abonelik dönüşümünün kavranamadığını ve yazılım lisansı için ödeme yapmaya yönelik bir alışkanlık olmadığını savundu. Ekonomik koşullar, küresel enflasyon ve kur farkları da bu durumun etkenleri arasında yer aldı.



EN ÇOK KORSAN İŞLETİM SİSTEMLERİ, OFİS VE TASARIM ARAÇLARI KULLANILIYOR



Pek çok profesyonel yazılım yurt dışında geliştirildiği için Türkiye pazarına dolar bazında sunuluyor. Bu da lisans maliyetlerinin artmasına yol açıyor. Öte yandan özellikle ajansların, yaratıcı sektörde çalışanların kullandığı Adobe Creative Cloud veya her ofisin olmazsa olmazı Microsoft Office yazılımları, kullanıcı sayısına göre değişen abonelik modelleri sunuyor. Bu faktörler ödeme gücü olsa dahi kullanıcıları veya işletmeleri lisanssız yazılımlar kullanmaya yönlendiriyor.



KORSAN YAZILIM KULLANMANIN RİSKLERİ NELER?



Korsan yazılım kullanmak işletmelere maliyetleri, lisans veya abonelik bedellerinden çok daha fazlasına mal olabiliyor. Peki, korsan yazılım kullanmanın riskleri neler?



1 - Korsan yazılım kullanmak suçtur: Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Türk Ticaret Kanununda korsan veya lisanssız yazılım kullanımı ve dağıtımı suç olarak olarak tanımlanıyor. Bu kapsamda kanunlarda belirtilen suç tanımlarının kapsadığı faaliyetlerde bulunanlar idari para, hukuki ve cezai yaptırımlarla karşılaşabiliyor.



2 - Korsan yazılımlar zararlı dosyalar içerebilir: Korsan yazılımları dağıtan kimseler bu yazılımların indirme bağlantılarına veya program dosyalarına zararlı kodlar yerleştirebiliyor. Bu da siber güvenlik risklerine davetiye çıkarıyor. Öte yandan Wordpress gibi içerik yönetim sistemlerinin lisanssız eklentilerine eklenen zararlı kodlar, internet sitesi güvenliğini de tehlikeye atıyor.



3 - Korsan yazılımlar güncelleme almaz: Özellikle antivirüs veya işletim sistemi gibi yazılımlar, yeni keşfedilen siber tehditlere veya program hatalarına karşı düzenli güncellemeler yayımlıyor. Korsan yazılımlar ise doğrudan yazılım üreticilerinin güncelleme ağına bağlı olmadığı için söz konusu yükseltmelere erişemiyor. Bu durumda programlar, bir süre sonra kullanılamaz hale gelebiliyor veya işlevini yitirebiliyor.