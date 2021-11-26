Düşler Vadisi'nde ilk etap teslimleri başladı

Emlak Konut GYO güvencesiyle Galatasaray'ın Riva arazisi üzerinde Yılmaz İnşaat & FBA Yapı tarafından hayata geçirilen Düşler Vadisi'nin ilk etabında teslimler başladı.

Projeden villa satın alanlar, Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz ve FBA Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aksöz anahtar teslim töreninde bir araya geldi.



Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, "Söz verdiğimiz gibi bu markamızın ilk etabında yer alan villa teslimlerine başladık. İstanbullular başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen yatırımcılar villalarımızı tercih etti" dedi.

Projenin yaklaşık 20 aydır devam eden pandemi döneminde de alıcılardan büyük ilgi gördüğünü ve bu ilginin devam ettiğini vurgulayan Hakan Yılmaz, "Projemizin ikinci etap inşa çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Şehrin gürültüsünden, trafiğinden, stresinden kurtulmak isteyen, doğaya ilgi duyan herkesi örnek villalarımızı görmeye bekliyoruz" diye konuştu.

"1 HAFTADA YOĞUN TALEP"



Döviz kurlarında artış yaşanan son bir haftada, günlük 7-8 adet villa satmaya başladıklarını belirten Yılmaz, yalnızca doların değil pandemiyle birlikte maliyetlerde ve emtia fiyatlarında yükselme olduğunun altını çizerek, "Son haftalardaki bu maliyet artışı, maalesef satış rakamlarına eklenecek" dedi.

DOĞA İLE UYUMLU SOSYAL YAŞAM ALANI



1 milyon 157 bin metrekare büyüklüğündeki arazide yer alan yaklaşık 4.5 km uzunluğundaki vadide; biyolojik gölet, yüzülebilir lagün alanı, cami ve okul alanları, kapalı-açık spor tesisleri, cafe-restoranlar, ticari alanlar, tarım alanı, yürüyüş ve park alanları, sağlık birimi gibi ortak donatı alanları yer alıyor.

Atık dönüşümü için de büyük yatırımlar yapılan projede tüketim atıklarını yeniden ekosisteme kazandırmayı amaçlayan kompost sistemi ve yüzey sularının değerlendirilmesi gibi donatılar da mevcut.



İstanbul'un yeni ulaşım aksında yer alan proje; İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, TEM Otoban ve çevreyollarıyla kolay ulaşım imkanına sahip bir noktada yer alıyor.