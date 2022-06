Duyarlı Ol Platformu artık dijitalde

SKD Türkiye, ‘’Duyarlı şirketler duyarlı çalışanlar ile mümkün’’ mottosundan yola çıkarak, şirketlerin gönüllü çevre yönetim sistemi kurması amacıyla DUYARLI OL! (do!) Projesi’ni 2015 yılında hayata geçirdi. Şirketlerde çalışma alanlarında farkındalık yaratarak kaynak tasarrufu sağlamayı amaçlayan bu proje, çalışanların çevresel ayak izini azaltarak kurumların net sıfır karbon hedeflerine de katkı sağlıyor. Proje, çağın dijital dönüşümüne uygun formata getirmek amacıyla, dijital platforma taşındı.

Proje şirketlere; yönetişim, sürdürülebilir satın alma, enerji yönetimi, su yönetimi ve atık yönetiminden oluşan beş ana başlıkta entegre çevre yönetim sistemini hayata geçirmeleri konularında rehberlik etmek amacını taşıyor.

SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, “Sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını şirketlerin kurum kültürüne ve çalışanların gündelik yaşamlarına taşımalarını ve bu alışkanlıkları yaygınlaştırmayı hedefleyen Do! Projesi, SKD Türkiye üyeleri ile sürdürülebilir kalkınma konusunda çözümün bir parçası olmayı amaçlayan tüm kurumların katılımına açık. Do!, aynı zamanda, yaratacağı çalışan farkındalığı ile kurum içinde herkesin kaynak tasarrufu yapmasını sağlayan bir iç iletişim projesi. Derneğimizin devam eden en eski projesi olma özelliğini de taşıyan do!, bugün sıfır atık kavramına uygun olarak geliştirilmiş dijital bir araç haline geldi. Ayrıca do! ile çalışanlar bireysel ayak izlerini azaltarak kurumların net sıfır karbon hedeflerine de katkıda bulunuyor” dedi.