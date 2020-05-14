E-bordro ile maaş sorgulama nasıl yapılır? (2020 mayıs maaş sorgulama ekranı)

Kamudan çalışan memurlar e-devlet üzerinden maaş bordrosu sorgulama işlemlerini yapabilirler. Özel sektörde çalışanlar ise çalıştıkları kurumun IK departmanı ile görüşerek maaş bordrolarını alabilirler.

MAAŞ BORDROSU NASIL SORGULANIR?

657 sayılı kanuna tabi memurlar ile kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan personel e Devlet üzerinde hem bordro sorgulama hem de bordro doğrulama işleminden faydalanabilir.

E Devlet'e giriş yaptıktan sonra e-hizmetler kısmından Maliye Bakanlığı başlığı altında e- Bordro hizmetini görüntüleyebilir, yıl ve ay seçimi yaparak sorgulama yapılabilir.



E-BORDRO SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN



Maaş bordronuzu yine aynı sayfada yer alan “Yazdır” butonu yardımıyla yazdırabilir.

MAAŞ BORDROSUNDA HANGİ BİLGİLER YAZAR?



– Kişisel bilgiler( Ad,soyad, TC kimlik numarası, sicil numarası)

– İşe giriş ve çıkış tarihi

– Brüt ücret

– Çalışan gün sayısı

– Aylık kazanç

– Diğer gelirler

– Toplam kazanç

– Prime esas kazanç

– SGK primi

– İşsizlik sigortası primi

– Gelir vergisi matrahından düşülecek tutarlar

E-DEVLET'TEN MİRAS UYGULAMASI