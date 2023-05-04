ECB faiz kararı ne kadar, yüzde kaç oldu? (2023 ECB nisan ayı PPK faiz kararı)

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?



Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) mayıs toplantısında değinilecek ana konunun enflasyon olması öngörülüyor.



Bugün yapılacak toplantıya ilişkin piyasalarda 25 baz puanlık faiz artırımı fiyatlanmasına karşın 50 baz puanlık artırım da masada bulunuyor.



Enflasyonun düşüş trendinde olmasına karşın hala yüksek seviyelerde bulunmasının da "güvercinler" ve "şahinler" arasında tartışmalara sebep olabileceği belirtiliyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yaptığı açıklamalarla karışık bir seyir izlerken, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti.



Fed, dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti.

Geçen yılın mart ayından bu yana 10. faiz artırımını gerçekleştiren Banka, faiz oranını toplam 500 baz puan yükseltmiş oldu.

ECB'nin bugün 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.