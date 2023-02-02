ECB faiz kararı ne kadar, yüzde kaç oldu? Ekonomistlerin faiz beklentisi neydi? (2023 Ocak ECB PPK faiz kararı)

ECB faiz kararı toplantısı sona erdi ve ocak ayı için politika faizi açıklandı. Dolar, altın ve kripto para yatırımcıları tarafından merakla beklenen ECB faiz kararı sonrası gözler piyasa verilerine çevrildi. Peki, ECB faiz kararı ne kadar, yüzde kaç oldu?



ECB FAİZ KARARI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?



Avrupa Merkez Bankası (ECB), politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 3'e çıkardı.

ECB'nin politika faizini yüzde 3'e yükseltmesiyle birlikte, 2008 yılından bu yana en yüksek rakama ulaşıldı.



Toplanın ardından saat 16.45'te ECB Başkanı Christine Lagarde açıklamalarda bulunacak.



FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?



Rabobank ECB ve Avro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot ise ECB'de tartışmalarda şahin grubun hala üstün pozisyonda bulunduğunu ancak sınırsız hareket alanına sahip olamadıklarını aktardı.



Enerji fiyatlarındaki düşüşle enflasyona dair görünümün iyileştiğini dile getiren Groot, potansiyel olarak güçlü büyüme söylemlerinin arttığını ve bunun da uzun vade için enflasyon risklerine işaret edebileceğini söyledi.



Groot, 50 baz puanlık artış amacının iyi bir şekilde ifade edildiğini ancak bankanın toplantıda aralık ayındakinden daha az ipucu verebileceğini belirterek, bu durumun mart ayında 50 baz puanlık bir artış için fiyatlanan para piyasalarında da aşağı yönlü riskleri artırabileceğini aktardı.



50 baz puanlık artışın neredeyse kesin gibi gözüktüğünü dile getiren Groot, ''Hala mart ayından itibaren ECB'nin faiz artırım hızını 25 baz puana indirebileceği beklentisine sahibiz ancak ekonomiye ilişkin güçlü görünüm ücretlere dair yukarı yönlü baskılarla bu 25 baz puanlık artış ertelenebilir.'' dedi.



Groot, mart ayında niceliksel sıkılaşmanın başlayabileceğini kaydetti.

TEMMUZDAN BERİ 2,5 PUAN ARTTI



ECB, enflasyondaki sert yükselişi sınırlamak amacıyla temmuz ayından bu yana faizleri toplam 2,5 puan artırdı. Ancak politika yapıcılar şu anda yüzde 10'un hafif altında bulunan enflasyonu 2025'e kadar ECB'nin yüzde 2 hedefine düşürmek için daha fazlasına ihtiyaç duyulacağını dile getirdiler.



Lane Financial Times'a yaptığı açıklamada "Faizleri daha fazla artırmamız gerekiyor." dedi.



Lane "Faizleri geçen yıl daha normal seviyelere getirmemiz gerektiğinin oldukça açık olduğunu söyleyebilirdik ve şimdi faizleri (ekonomik büyümeyi) kısıtlayıcı düzeylere getirmemiz gerektiğini söylüyoruz." diye konuştu.

