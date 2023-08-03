Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne zaman ödenecek? MTV 3. taksit ödemelerinde son tarih belli oldu

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinin ne zaman yapılacağı, araç sahibi olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu yıla ilişkin ikinci taksiti ile borç yapılandırmasına ilişkin taksit ödemelerinde süre uzatılmıştı. Peki, Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne zaman ödenecek? MTV 3. taksit ödemelerinde son tarih ne zaman?

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne zaman ödenecek? MTV 3. taksit ödemelerinde son tarih belli oldu

2023 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin () ek ödemeleri, araç sahibi olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte, MTV 3. taksit ödemesinde son durum.

EK MTV ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kanunun yayımı itibarıyla MTV mükellefi olan kişilere, 2023 için tahakkuk ettirilen MTV’nin tamamı kadar ek vergi tahakkuk ettirilecek.

Ek MTV’nin taksiti kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın yani ağustos sonuna kadar, ikinci taksiti ise kasım sonuna kadar ödenecek.

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne zaman ödenecek? MTV 3. taksit ödemelerinde son tarih belli oldu - 1

EK MTV ÖDEMEYEN TAŞITA MUAYENE YOK

2023’ün ikinci yarısı ilk defa tescil edilen sıfır kilometre aracın ek MTV’si ise 6 aylık dönemden yarım hesaplanacak ve peşin ödenecek. Yani, Eylül 2023’te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobil için yıllık MTV’nin yarısı kadar ek MTV alınacak.

Ek MTV ödenmemiş taşıta muayene yapılmayacak.

DEPREMDEN ETKİLENENLER MUAF TUTULACAK

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Usul Kanunu kapsamında "mücbir sebep hali" ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den müstesna olacak.

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