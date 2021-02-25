Ekonomik güven endeksi şubatta azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.



Endeks, ocakta 96,2 iken şubatta yüzde 0,5 azalarak, 95,8 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.



Reel kesim güven endeksi geçen aya göre şubatta yüzde 0,3 azalarak 108,7, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,4 gerileyerek 100,4, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,3 düşerek 83,1 değerini aldı.



Tüketici güven endeksi yüzde 1,5 artarak 84,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi de yüzde 0,4 yükselişle 108,9 değerine çıktı.

