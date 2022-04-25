Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na: Gittiğin evde elektrik gerçekten kesik mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, fahiş zamları protesto etmek için faturayı ödememesinin ardından evinin elektriği kesilince başlayan tartışma sürüyor. .

"ELEKTRİĞİNİN KESİK OLMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR"



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çarpıcı bir iddia ortaya attı. Twitter'dan paylaşım yapan Dönmez "Sn. Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?" ifadesini kullandı.



Bakan Dönmez'in tweetini alıntılayan Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından verdiği yanıtta şunları söyledi: "Erdoğan'ın enerji bakanı budur. Beceriksiz, yalancı, kelime cambazı. Ey bakan, bu yazdığın yalansa, hemen istifa edecek misin? Sizi gidi algıcılar sizi. Beşli çete milleti soymaya devam etsin diye her şeyi yaparsınız. Soydurmayacağım!"

Erdoğan’ın enerji bakanı budur. Beceriksiz, yalancı, kelime cambazı. Ey bakan, bu yazdığın yalansa, hemen istifa edecek misin? Sizi gidi algıcılar sizi. Beşli çete milleti soymaya devam etsin diye her şeyi yaparsınız. Soydurmayacağım! https://t.co/djk7HlA0id — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 24, 2022

"DÜN GİTTİĞİNİZ EVİN ELEKTRİĞİNİN KESİK OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ"



Bunun üzerine Bakan Dönmez bir paylaşım daha yaptı ve "Dün gittiğiniz evde yapılan tespitler ve abonelik kayıtlarına göre ilgili abonenin 23.04.2022 itibariyle borcundan dolayı elektriğinin kesik olmadığı tespit edilmiştir" dedi.



KAYMAKAMLIK ARAŞTIRMA YAPTI: 4 AYDIR KESİK DEĞİL

Ankara Keçiören Kaymakamlığı da ikametgahına 4 aydır elektrik verilmediği iddia edilen vatandaşın elektriğinin borcu nedeniyle dağıtıcı şirket tarafından 31 Mart'ta kesildiğini, 5 Nisan'da ödemenin yapılması üzerine açıldığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, söz konusu vatandaşın ikametgahının elektriğinin öne sürüldüğü gibi 4 aydır kesik olmadığının belirlendiği aktarıldı.



Elektriğin, borcu nedeniyle, dağıtıcı şirket tarafından 31 Mart'ta kesildiğinin, 5 gün sonra, 5 Nisan'da ödemenin yapılması üzerine açıldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



"Vatandaşımıza 2021'de 2 kez pandemi yardımı başvurusu ile ilgili olarak 2 kez pandemi desteği yapıldığı, 2022 şubat ayında doğalgaz yardımı başvurusu neticesinde de 381 lira destek sağlandığı, ailenin bugüne kadar pandemi ve doğalgaz yardımı dışında Kaymakamlığımıza herhangi bir başvurusu olmadığı anlaşılmış olup, ihtiyaç sahibi bütün vatandaşlarımıza başvuru yapmaları halinde kira, gıda, fatura, giyim, eğitim, barınma gibi temel ihtiyaçlar başta olmak üzere her türlü destek sağlanmaktadır."