Elektrikli süpürge ithalatındaki gözetim uygulamasına düzenleme

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.



Tebliğ, bazı elektrikli süpürgelerin ithalatında uygulanan gözetime ilişkin değişiklikleri düzenliyor.



Buna göre, gerilimi 110 volt veya daha fazla olan süpürgelerde (robot/akıllı süpürgeler hariç) birim gümrük kıymeti adet başına 70 dolar oldu. Gerilimi 110 volt veya daha fazla olan yalnız robot ve akıllı süpürgeler ile "Diğerleri (yalnız robot/akıllı süpürgeler" kategorisindeki cihazlarda ise birim gümrük kıymeti adet başına 200 dolar olarak uygulanacak.



Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

GÖZETİM UYGULAMASI NEDİR?



Gözetim ugulaması yerli üreticinin korunması ve ithalattan kaynaklanacak vergi kayıplarının önlenmesi amacıyla yapılan bir uygulama.



Buna göre, bir eşyanın ithalatında, üzerinden vergi hesaplanacak kıymetle ilgili birim başına asgari bir fiyat belirleniyor.



İlgili eşyanın kıymeti, belirlenen birim fiyatın altında kaldığı zaman gözetim uygulaması yani Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü devreye giriyor.