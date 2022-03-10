Eminevim'in müşteri deneyimi yönetimine iki "A.C.E. Diamond Birincilik Ödülü"

Eminevim, tasarruf finansman sektöründeki müşteri deneyimi yönetimi ile 'A.C.E. Awards Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri'nde konut ve otomobil kategorilerinde iki 'Diamond' ödüle layık görüldü.

Eminevim adına ödülleri Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Murat Hoşgör teslim aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hoşgör, "Bugüne kadar yüz binlerce kişinin ev, araba ve işyeri sahibi olma hedeflerine ulaşmasını sağlarken, müşterilerimizin memnuniyetine her zaman öncelik verdik. Bundan sonra da iş süreçlerimizi geliştirirken sektörümüzün mutlu müşteriler ile büyümesini sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.



Tüketiciler tarafından kusursuz müşteri deneyimi yaşatan markaların belirlendiği A.C.E Awards, Şikayetvar tarafından 7 yıldan bu yana düzenleniyor.

Markaların gerçekleştirdiği memnuniyet yönetimi temel alınarak hazırlanan 'Müşteri Deneyim Endeksi Araştırması', markaların şikayet oranı, çözüm hızı, memnuniyet düzeyi, teşekkür oranı ve 'churn'den kaçınma oranı (markayı tercih etme oranı) başlıkları üzerinden yapılıyor.