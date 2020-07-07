En büyük 4 teknoloji şirketinin her biri bir trilyon doların üzerinde değere sahip

En büyük dört teknoloji şirketi bir trilyon dolarlık piyasa değerinin üzerine çıkarken ilk olarak ocak sonunda görülen bir noktaya ulaştı.

07.07.2020 - 13:00

En büyük 4 teknoloji şirketinin her biri bir trilyon doların üzerinde değere sahip

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En büyük dört teknoloji şirketi bir trilyon dolarlık piyasa değerinin üzerine çıkarken ilk olarak Covid-19 salgınından önceki dönemde Ocak ayının sonunda görülen bir noktaya ulaştı.

CNBC'nin haberine göre, Bu durum, küresel bir salgın, durgunluk ve rekor işsizlik karşısında teknoloji endüstrisindeki esnekliğe işaret ediyor.

Google’ın çatı şirketi Alphabet, pazartesi günkü işlemlerin ardından 1,2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak trilyon dolarlık kulübe tekrar giriş yaptı.

Apple'ın değeri 1.63 trilyon dolara ulaşırken Apple'ı 1.61 trilyon dolarlık değeri ile Microsoft takip etti.

Listede dördüncü sırada bulunan Amazon'un değeri ise 1.48 trilyon dolar oldu.

ABD'de Nasdaq Endeksi bugün yüzde 1.6 artışla tüm en yüksek seviyesine ulaştı.

Teknoloji devleri ilk olarak ocak ayı sonlarında dönüm noktasına ulaşmış ve şubat ayında da önemli kazanımlar elde etmişlerdi.

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