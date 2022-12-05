Enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? Ekonomistlerin beklentisi ne yöndeydi? (2022 TÜİK Kasım ayı enflasyon verileri)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kasım ayı enflasyon verileri açıklandı. Enflasyon verisi aynı zamanda yeni yılda emekli ve memur zam oranının belirlenmesinde de etkili olacak. Peki, enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu?



ENFLASYON NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜİK tarafından kasım ayı enflasyon verileri belli oldu.

TÜİK verilerine göre, kasım ayında TÜFE yüzde 2,88'e geriledi. Yıllık enflasyon yüzde 84,39 oldu.

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?



Kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,10 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,90 ve en yüksek yüzde 3,82 aralığında yer aldı.



Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,10) göre bir önceki ay yüzde 85,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 84,78'e gerileyeceği hesaplanıyor.



Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,54 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,12'den yüzde 70,18'e geriledi.

BAKAN NEBATİ: DÜŞÜŞ TRENDİNE GİRMİŞ BULUNUYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyon rakamlarına ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.



Nebati, "Daha önce de çeşitli mecralarda ifade ettiğimiz üzere, beklenmedik bir küresel gelişme olmadıkça enflasyonda zirveyi geride bırakarak düşüş trendine girmiş bulunuyoruz" dedi.



Enflasyon konusunda alınan önlemlere işaret eden Nebati, "Bu gelişmede, uluslararası emtia fiyatlarının nispeten sakin seyri ile küresel koşullardaki bazı iyileşmeler etkili olduğu gibi Kur Korumalı Mevduat ve devreye aldığımız diğer pek çok önlemin Türk Liramızda sağladığı istikrarlı duruş kuşkusuz etkili olmuştur" diye konuştu.



Bakan Nebati şöyle devam etti:

"Önümüzdeki aydan itibaren etkisini gösterecek olan baz etkisiyle de enflasyondaki düşüş eğilimini, bu ay Yİ-ÜFE’de olduğu gibi, daha keskin hissetmeye başlayacağız.



Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde uyguladığımız politikalarla, enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken, vatandaşlarımızın alım güçlerini de korumaya devam edeceğiz."