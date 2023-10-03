Enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi neydi? (2023 TÜİK eylül ayı TÜFE kararı)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından eylül ayı enflasyon verileri açıklandı. Eylül ayında enflasyonun aylık ve yıllık oranlarda yüzde kaç olduğu, hem ev sahiplerini hem de kiracıları yakından ilgilendiriyor. Peki, enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi?

ENFLASYON NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?



Eylül ayı enflasyon verileri belli oldu.



TÜİK verilerine göre, eylül ayında TÜFE yüzde 4,75'le beklentilerin altında arttı. Yıllık bazda TÜFE yüzde 61,53'e yükseldi.

