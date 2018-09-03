Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyon görünümüne ilişkin gelişmelerin fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret ettiğini belirterek, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkinin verileceğini duyurdu.



TCMB tarafından yapılan duyuruda, son dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmelerin fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret ettiği bildirilerek, "Merkez Bankası fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkiyi verecektir.

Bu çerçevede, daha önce yapılan iletişimle de uyumlu olmak üzere, son gelişmeler dikkate alınarak Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirilecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.



TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısı 13 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Merkez Bankası fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkiyi verecektir. Son gelişmeler dikkate alınarak Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirilecektir: https://t.co/zvuwy36TLf — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) September 3, 2018

Dolar/TL'de düşüş hızlandı



Haftaya 6,74 seviyelerini test ederek başlayan dolar/TL, enflasyon verileri sonrası 6,62'ye kadar indi. TCMB'nin açıklamaları sonrası düşüş güçlendi ve kur 6,52 seviyelerine kadar geriledi.

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