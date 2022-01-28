EPDK, 2022 gaz tüketim tahminini açıkladı: 60 milyar metreküp

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bu yıl ulusal doğalgaz tüketim tahminini, 60 milyar 44 milyon 873 bin 569 standart metreküp (638 milyar 877 milyon 454 bin 771 kilovatsaat) olarak belirledi.

Haberler - Anadolu Ajansı 28.01.2022 - 09:41

EPDK, 2022 gaz tüketim tahminini açıkladı: 60 milyar metreküp

Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bu yıl ulusal doğalgaz tüketim tahmininin, doğalgazın 9155 kcal/metreküp üst ısıl değeri esas alınarak, 60 milyar 44 milyon 873 bin 569 standart metreküp (638 milyar 877 milyon 454 bin 771 kilovatsaat) olarak belirlenmesine karar verildi.

Öte yandan EPDK, bu yıldan itibaren uygulanmak üzere konu hakkında yeni karar alınıncaya kadar, iletim şebekesi asgari stok miktarını da 360 milyon 298 bin 645 standart metreküp olarak açıkladı.

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