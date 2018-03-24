Eriğin fiyatı 55 liraya düştü

Mersin'in Silifke ilçesinde mart ayı başında örtü altında ilk hasat edildiğinde 150 liraya satılan eriğin kilogramı 55 liraya düştü.

Tadımlık küçük paketlerle büyük kentlere gönderilen eriğin fiyatı, hasadın çoğalmasıyla düşmeye başladı.

Atayurt Hal Derneği Başkanı Ali Türer, gazetecilere yaptığı açıklamada, can eriği hasadının yoğunlaşmasının ardından kilogramının 55 liraya alıcı bulduğunu söyledi.

Bu yıl ilçe genelinde 8 bin dönüm arazide hasat yapılacağını anlatan Türer, ilçedeki eriğin lezzetinden dolayı tercih edildiğini dile getirdi.

Eriğin getirisi dolayısıyla ilginin sürekli arttığını ve üretim alanının da buna bağlı olarak genişlediğini aktaran Türer, "Göksu Vadisi, Türkiye'nin en doğal ortamlarından birisi. Mikro klima özelliğinden dolayı burada yetişen ürünlerin ayrı bir tadı ve görünümü var. Buranın en önemli özelliklerinden biri de meyve turfandacılığıdır. Türkiye'nin ilk turfanda can eriği Silifke'nin Göksu Vadisi'nde çıkmaktadır" diye konuştu.

