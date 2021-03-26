EÜAŞ'tan toptan elektrik satış fiyatlarında indirim

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 26 Mart tarihli ve 31.435 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından 1 Nisan'dan itibaren uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi belirlendi.



EPDK'nın kararına göre, dağıtım şirketleri ve görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda 16,9149 kr/kWh seviyesinde bir tarife uygulanacak.

Bu rakam birinci çeyrekte geçerli olan 20,5000 kr/kWh seviyesindeki tarifeye göre yüzde 17,48'lik bir azalışı temsil ediyor.



Karar ile genel aydınlatma kapsamında dağıtım şirketlerine birinci çeyrek döneme göre bir değişiklik yapılmadan 33,0000 kr/kWh'lik mevcut tarife uygulanmaya devam edecek.

Karara göre, iletim sistemi kullanıcılarını kapsayan faaliyet bazlı perakende tek zamanlı enerji bedelinde ise bir değişiklik yapılmadı. Yılın ikinci çeyreğinde bu tarife 55,1544 kr/kWh düzeyinde hesaplanacak.



Dağıtım sistemi kullanıcılarını kapsayan orta gerilim ve çift terimli tarifelerde sanayiye yüzde 0,08 indirim uygulandı. Bir önceki tarife döneminde 54,7497 kr/kWh seviyesinde yer alan tarife bu indirim ile 50,7071 kr/kWh seviyesinde belirlendi.