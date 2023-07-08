Evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? (2023 temmuz ayı zamlı evde bakım maaşı ödemeleri)

Temmuz ayı evde bakım maaşı ödemelerinin ne kadar olduğu, her ay bakanlık tarafından ödeme alan vatandaşların sorguladığı konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım ödemelerine yapılacak zam miktarlarını açıkladı. Peki, zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?



EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATAR?



Engellinin vasisi veya bakımını yürüten aile ya da akrabasına verilen evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor.



Buna göre; Evde bakım maaşları 15 Temmuz'dan itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacak.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?



2023 temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu.



Ocak zammı sonrası evde bakım aylığı 4 bin 337 lira olmuştu. Temmuz ayında memur maaş katsayısında yaşanan değişikliğin ardından, yeni evde bakım maaşı ödemesi yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 lira olacak.



EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA



e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.



Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.