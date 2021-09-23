Evergrande'nin ikinci en büyük hissedarı tüm hissesini satmayı planlıyor

Çinli emlak devi Evergrande'nin ikinci en büyük hissedarı olan Chinese Estates Holdings, Evergrande hissesinin 32 milyon dolarlık kısmını sattığını ve holdingden tamamen çıkmayı planladığını bildirdi.

Chinese Estates, Hong Kong borsasına yaptığı açıklamada, "Yöneticiler, China Evergrande Group'un likiditesi hakkında yaptığı bazı açıklamalar da dahil olmak üzere China Evergrande Group'un son gelişmeleri konusunda temkinli ve endişeli" dedi.

305 milyar dolarlık borcu olan Evergrande, borç yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanıyor ve yatırımcılar, bu durumun Çin'deki ve yurtdışındaki bankalar da dahil alacaklılara yayılabileceğinden endişe ediyor.

